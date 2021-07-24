Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#История24.07.2021 05:40

Бесплатные экскурсии «Люди и космос» в центре «Космонавтика и авиация»

Сегодня, 24 июля 2021 года, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии «Люди и космос», посвященные 95-летию со дня рождения одного из ведущих конструкторов систем жизнеобеспечения и средств спасения летчиков и космонавтов Гая Северина.

В 13:00, 15:00 и 17:00 посетителей центра «Космонавтика и авиация» ждут бесплатные тематические экскурсии «Люди и космос». Они будут посвящены 95-летию со дня рождения Гая Ильича Северина, более 40 лет возглавлявшего научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» — ведущее российское предприятие по созданию и производству индивидуальных систем жизнеобеспечения (в том числе скафандров) летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов.

Гости познакомятся с легендарными разработками Северина, узнают интересные факты из жизни конструктора, повлиявшие на его профессиональную деятельность, а также о многих других личностях, причастных к отечественной космонавтике.

Возрастные ограничения — от 12 лет, количество участников каждой экскурсии — не более 20 человек. Необходима предварительная регистрация.

Гай Ильич Северин родился 24 июля 1926 года. Еще во время учебы в Московском авиационном институте начал работать в Летно-исследовательском институте в подмосковном поселке Стаханово, который позже переименовали в город Жуковский. С 1964 по 2008 год возглавлял НПП «Звезда».

При непосредственном участии конструктора были созданы уникальные, а в ряде случаев не имеющие аналогов в мире образцы авиационно-космической техники: шлюзовая камера и скафандр для первого в истории выхода в открытый космос, выполненного космонавтом Алексеем Леоновым, установка перемещения и маневрирования космонавта, катапультное кресло для космического корабля «Восток» и др. Академик РАН, профессор Гай Северин — автор и соавтор более 100 научных работ и 70 изобретений, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР и РФ, мастер спорта, двукратный чемпион Советского Союза по скоростному спуску, избирался почетным членом президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

Участники программы лояльности «Друзья ВДНХ» получают скидку на билеты в центр «Космонавтика и авиация». Полный перечень площадок партнеров программы доступен и обновляется на странице программы на сайте ВДНХ.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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