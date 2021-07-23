Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201623.07.2021 14:20

TGO продолжает поиски ключевых признаков жизни на Марсе

Аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016 установил новые предельные границы содержания метана, этана, этилена и фосфина в марсианской атмосфере — четырех так называемых газов-«биомаркеров», потенциально являющимися признаками наличия жизни. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Поиск биомаркеров на Марсе является основной задачей аппарата Trace Gas Orbiter. При этом ключевым биомаркером, представляющим интерес для ученых, является метан, поскольку метан на Земле в основном производится живыми существами или в результате геологической активности — вполне вероятно, что на Марсе процессы могут протекать подобным образом.

«Тайна метана» на Марсе остается нераскрытой уже много лет, и в ходе миссий, в том числе Mars Express и Curiosity, были получены противоречивые данные, фиксирующие спорадические выбросы газа в атмосферу Марса. Причем колебания концентрации фиксировались как на орбите, так и на поверхности Красной планеты, меняясь в зависимости от времени года, а иногда и вовсе пропадая.

Основные измерения метана на Марсе

Предыдущие полученные данные варьируются от 0,2 до 30 миллиардных долей единицы объема (ppbv), то есть до 30 молекул метана на миллиард молекул. При этом метан присутствует в атмосфере Земли в количестве почти 2000 частей на миллиард.

Однако первые результаты аппарата Trace Gas Orbiter, опубликованные в апреле 2019 года, не выявили метана, а вместо этого рассчитали, что максимальная концентрация газа, если он присутствует, должна составлять всего 0,05 частей на миллиард.

«Теперь мы применили аппарат Trace Gas Orbiter для дальнейшего уточнения верхнего предела содержания метана на Марсе, на этот раз собирая данные за более чем 1,4 марсианских года (2,7 земных года)», — говорит соруководитель исследования Atmospheric Chemistry Suite (Комплекс для изучения химии атмосферы) Франк Монтмессен, ведущий автор одной из трех новых статей о марсианских биомаркерах.

«Мы не обнаружили никаких следов газа, что позволяет предположить, что количество метана на Марсе, вероятно, даже ниже, чем предполагают предыдущие оценки», — указывает он.

Приборы аппарата TGO очень чувствительны, поэтому уровень содержания метана в атмосфере Марса может быть менее 0,05 частей на миллиард, а скорее всего менее 0,02 частей на миллиард, отмечают исследователи. Ученые также искали признаки метана вокруг места расположения марсохода Curiosity в кратере Гейла, но никаких признаков наличия газа не нашли, несмотря на то, что марсоход передал такие сведения.

«Curiosity измеряет состав атмосферы непосредственно на поверхности Марса, в то время как орбитальный аппарат проводит измерения на несколько километров выше, поэтому разницу между этими двумя результатами можно объяснить тем, что метан попадает в нижние слои атмосферы или находится в непосредственной близости от марсохода», — добавляет Франк Монтмессен.

О предположительном отсутствии метана на Марсе, установленном Монтмессеном и его коллегами, свидетельствует статья, подготовленная с использованием данных прибора NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery), которые собирались в течение полного марсианского года в поисках метана и двух других биомаркеров.

«Мы также не обнаружили признаков метана на Марсе и установили верхний предел 0,06 частей на миллиард, что согласуется с первоначальными данными TGO с использованием комплекса ACS», — говорит ведущий автор статьи, сотрудница лаборатории LATMOS Элиза Райт Кнутсен.

«Помимо поиска метана на планете в целом, мы также искали локальные шлейфы в более чем 2000 точках на планете и ничего не обнаружили, поэтому если метан выделяется таким образом, он возникает спорадически», — добавляет она.

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