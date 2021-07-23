Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПП Звезда#Памятная дата24.07.2021 01:30

95 лет со дня рождения Гая Ильича Северина

Сегодня, 24 июля 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения ученого, конструктора, руководителя работ в области создания средств обеспечения безопасности и жизнедеятельности экипажей, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, премии Правительства РФ Гая Ильича Северина.

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Гай Ильич окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: инженер-механик (1949 г.); д.т.н. (1987 г.), профессор (1976 г.), академик РАН (2000 г.), Международной академии астронавтики (1986 г.) и Нью-Йоркской академии наук, почетный академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1947 по 1964 гг. — работал в ЛИИ МАП, г. Жуковский Московской обл.: старший техник, инженер, старший инженер, начальник отдела, лаборатории.

Он внес вклад в исследования и ЛИ средств спасания экипажей ЛА в аварийных ситуациях и систем дозаправки самолетов топливом в полете. Под его руководством разработаны принципы, действующие прототипы средств приземления и аварийного покидания ракеты-носителя космонавтами космического корабля «Восток». С 1964 года работал в НПП «Звезда», пос. Томилино Московской обл.: главный конструктор — ответственный руководитель предприятия, генеральный конструктор — ответственный руководитель предприятия, генеральный директор — генеральный конструктор.

Под его руководством созданы скафандры и системы индивидуального жизнеобеспечения для всех космических кораблей и орбитальных станций, начиная с кораблей «Восход», шлюзовая камера корабля «Восход-2», скафандры лунной программы Л-3, амортизационные кресла кораблей «Восход», «Союз», средства аварийного покидания кораблей «Буран», установки для перемещения космонавтов в открытом космосе, ряд других систем и изделий.

Гай Ильич — участник подготовки к полету Ю.А. Гагарина и других космонавтов на кораблях «Восток», «Восход» и «Союз». С 1958 года преподавал в МАИ. Один из организаторов и руководителей кафедры СЖО и безопасности полетов в МАИ.

Лауреат Ленинской (1965 г.) и Государственной (1978 г.) премий СССР, премии Правительства РФ (1998 г.), зарубежных премий. Награжден орденами Ленина (1966, 1971, 1982 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Дружбы народов (1992 г.), «За заслуги перед Отечеством» II (2007 г.) и III (1996 г.) ст., медалями.

Выдающийся учёный и конструктор Гай Ильич Северин скончался 7 февраля 2008 года Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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