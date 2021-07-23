Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата23.07.2021 07:35

90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Григорьева

Сегодня, 23 июля 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения конструктора в области создания спутниковых навигационных систем, лауреата Государственной премии СССР Евгения Николаевича Григорьева.

Окончил Ленинградский военно-механический институт: инженер-механик (1956). Работал: в 1956-1960 гг. — на заводе п/я 210, г. Пермь: инженер-конструктор, начальник сектора, группы конструкторского отдела, заместитель начальника отдела; в 1960-1991 гг. — НПО прикладной механики: начальник группы, заместитель ведущего конструктора КБ, ведущий конструктор по спутниковой тематике.

Был ведущим конструктором первых отечественных спутников связи. Внес вклад в повышение технического уровня и надежности космических аппаратов, в организацию производства и систему качества конструкторской документации, координировал работу отделов и цехов предприятия и смежных организаций.

Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974 г.), «Знак Почета» (1966 г.), медалями.

Выдающийся конструктор спутниковых систем Евгений Николаевич Григорьев скончался 9 января 2009 года.

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