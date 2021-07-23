Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#МАКС#МАКС-202123.07.2021 13:30

ЦЭНКИ на МАКС-2021

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принимает участие в юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» в подмосковном Жуковском. Предприятие выступает в составе объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос», расположенной в павильоне F2.

Большую часть стенда предприятия занимает интерактивный макет стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный. Стартовый комплекс введен в строй в 2016 году. Он оборудован уникальной конструкцией, которой нет на других российских космодромах — мобильной башней обслуживания. Эта 1600-тонная конструкция высотой 52 метра позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях, обеспечивая высокий уровень безопасности работников. На стартовом комплексе 83 сооружения площадью 45 тысяч квадратных метров, все сооружения наземного исполнения и расположены в непосредственной близости от пусковой площадки. 28 апреля 2016 года отсюда состоялся первый пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. Всего со стартового комплекса выполнено 10 пусков.

На стенде ЦЭНКИ также представлен макет стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». Строящийся на космодроме Восточный стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год в грузовом и пилотируемом вариантах. Он занимает площадь 109 гектаров, где предусмотрено строительство более 10 зданий и сооружений. В данный момент на стартовом комплексе специалисты ЦЭНКИ и подрядной организации приступили к монтажу системы хранения и выдачи сжатых газов.

Кроме космодрома Восточный представлены макеты гироскопических приборов для ориентации космических аппаратов на орбите, изготавливаемых в НИИ прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос). В экспозиции макеты бесплатформенного инерциального блока, волоконно-оптического гироскопа, газодинамической опоры, гироскопического измерителя вектора угловой скорости, микромеханического вибрационного гироскопа.

На стенде ЦЭНКИ участники и гости авиасалона смогут получить исчерпывающую информацию о деятельности предприятия, а также презентационные материалы о российско-французском проекте «„Союз“ в Гвианском космическом центре», в рамках которого в этом году исполняется 10 лет со дня первого запуска ракеты «Союз-СТ». Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» продлится до 25 июля 2021 года.

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