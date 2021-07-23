Source: Russia Federal Space

#ЦПК#МАКС#МАКС-202123.07.2021 17:31

ЦПК приглашает на встречи с космонавтами на МАКС-2021

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — постоянный участник авиасалона МАКС. Специалисты ЦПК всегда готовят интересные экспозиции и находят новые формы взаимодействия с гостями мероприятия. В рамках МАКС-2021 впервые организованы встречи с космонавтами для посетителей салона, которые проходят ежедневно в 11:00 в павильоне Роскосмоса.

Цикл встреч открыл космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, три месяца назад вернувшийся из своей первой экспедиции на Международную космическую станцию. Он рассказал об особенностях подготовки к полету в условиях пандемии. Юным посетителям салона наверняка понравилось общение с космонавтом Сергеем Ревиным, который часто выступает перед детьми. Большой интерес вызвала встреча с космонавтом Николаем Чубом — участником первого открытого набора в Отряд космонавтов Роскосмоса. Космонавты охотно отвечают на вопросы и фотографируются с гостями авиасалона.

На ближайшие выходные запланированы встречи с опытными космонавтами. 24 июля все желающие смогут пообщаться с представителем космической династии Александром Скворцовым, совершившим три полета и два выхода в открытый космос. 25 июля в павильоне Роскосмоса можно будет задать вопросы Александру Мисуркину, который готовится к очередной экспедиции на орбиту.

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина предлагает посетителям авиасалона МАКС-2021 пройти интерактивные испытания на мобильном тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз». Стенд ЦПК — часть экспозиции Госкорпорации «Роскосмос».

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами посещения мероприятия и ждем вас в павильоне Роскосмоса!

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