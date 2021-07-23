Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов23.07.2021 21:07

У основного экипажа МКС-66 начались совместные тренировки

Члены основного экипажа МКС-66 начали совместно готовиться к космической экспедиции, до начала которой остается чуть больше двух месяцев.

Сегодня, 23 июля 2021 года, у командира транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» Антона Шкаплерова, а также у участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд прошла четырехчасовая тренировка на тренажере корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол».

В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя. Под руководством командира успешно выполнили сближение с Международной космической станцией, ее облет и причаливание к орбитальному комплексу в ручном режиме.

Старт корабля «Союз МС-19», на борту которого отправятся в космос участники уникального научно-просветительского проекта «Вызов», запланирован на октябрь 2021 года.

MIL OSI