Т. Гигель приняла участие в отчетном совещании в муниципальном образовании Чойский район Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

За последние два года району удалось сделать серьезные шаги в развитии экономики, отметила сенатор.

Представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в прошедшем в Чойском районе региона муниципальном форуме.

Присутствующие на совещании представители общественности, рядовые граждане имели возможность познакомиться с отчетами администрации района о работе депутатского корпуса, проделанной за последние два года, а также Ассоциации Совета муниципальных образований республики в Госсобрании – Эл Курултае Республики Алтай. С докладом выступил глава района Игорь Русских.

За отчетный период в районном центре появилось здание цеха по переработке молока, активно ведется строительство животноводческого комплекса в селе Гусевка

По словам Татьяны Гигель, за последние два года району удалось сделать серьезные шаги в развитии экономики. За отчетный период в районном центре появилось здание цеха по переработке молока, активно ведется строительство животноводческого комплекса в селе Гусевка. Построен и благоустроен визит-центр коренных малочисленных народов в Каракокше. Некоторые индивидуальные предприниматели получили субсидии на развитие инфраструктуры туристических баз.

Законодатель считает, что проведенный ремонт стадиона «Олимп» в Паспауле, а также открытие нового стадиона в селе Каракокша, а также подходящее к завершению строительство спортплощадки в селе Сейка, благоприятно скажутся на развитии спорта в районе. Это позволяет надеяться, что подрастающее поколение будет расти здоровым.

Парламентарий считает важным, что культура в районе не содержится по остаточному принципу. Так, несмотря на непростые социально-экономические условия руководство муниципального образования изыскало средства на проведение капитального ремонта здания межпоселенческого досугового информационно-библиотечного центра. А в селе Ускуч началось долгожданное строительство сельского клуба.

По словам сенатора, в районе всегда очень бережно относились к сохранению памятников погибшим в Великой Отечественной войне. И отчетный период исключением не стал. Все мемориалы Славы благоустроены и отремонтированы. «Такое отношение к подвигу наших солдат позволяет надеяться, что в районе будет расти достойная смена» — подчеркнула Татьяна Гигель.

По мнению законодателя, очень важно и то, что в районе в последние годы стали уделять особое внимание качеству и безопасности дорог. Именно в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2020 г. обустраиваются пешеходные переходы.

Татьяна Гигель считает, что вопрос обеспечения школ и больниц молодыми специалистами в ближайшей перспективе в районе будет решен. Этому должно способствовать уделенное со стороны руководства территории внимание вопросам строительства и ремонта школ, детских садов, больниц. Принятая Правительством РФ программа за несколько лет поможет уравнять выплаты бюджетникам, работающим в разных субъектах РФ, что позволит получать специалистам одинаковую зарплату вне зависимости от региона страны.

«Отчетный форум следует рассматривать как элемент взаимодействия власти с народом, поскольку он дает импульс формированию активной государственной позиции к существующим проблемам на местах. И это, в свою очередь, увеличивает степень контроля за действиями власти со стороны жителей», – подытожила парламентарий.

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