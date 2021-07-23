Состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по совершенствованию механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

22 июля прошло первое заседание Межведомственной рабочей группы по совершенствованию механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта. В состав рабочей группы входят представители Минспорта России, Минфина России, Минэкономразвития России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представители государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».Открыл заседание первый заместитель Министра спорта Российской Федерации, председатель Межведомственной рабочей группы Азат Кадыров. Он рассказал об основных направлениях деятельности рабочей группы.В конце 2020 года Минспортом Россиив рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части увеличения к 2024 году до 55% (к 2030 году до 70%) доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проведена работа по формированию плана Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и предложений в адрес Минэкономразвития России в Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы.Также в декабре 2020 года Счётной палатой Российской Федерации, по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка доступности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг», подготовлены и направлены в адрес Минспорта России и Правительства Российской Федерации соответствующие рекомендации. По поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко Минспортом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями разработан и утверждён план мероприятий (дорожная карта) по исполнению рекомендаций Счётной палаты Российской Федерации. Мероприятия, вошедшие в план Стратегии и Комплекс мер, были взяты за основу при формировании Плана мероприятий (дорожной карты) по исполнению рекомендаций Счётной палаты Российской Федерации по доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.Одним из основных направлений Плана мероприятий (дорожной карты) является нормативно-правовое регулирование и повышение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Во втором квартале 2021 года приняты Федеральные законы от 05.04.2021 № 87-ФЗ и № 88-ФЗ, предусматривающие законодательно закрепление понятия «физкультурно-оздоровительная услуга» и возможность предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. На основании принятых Федеральных законов Минспортом России совместно с Минфином России, Минэкономразвития России, ФНС и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями осуществляется подготовка перечня физкультурно-оздоровительных услуг и порядка формирования перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, а также планируются к разработке к концу 2021 года правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Данные мероприятия формируют нормативно-правовую базу, необходимую для дальнейшего совершенствования механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта.Межведомственная рабочая группа создана в целях повышения роли негосударственных организаций сферы физической культуры и спорта в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, эффективной реализации мероприятий Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, а также в целях координации и контроля реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по исполнению рекомендаций Счётной палаты Российской Федерации по доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.В рамках повестки заседания Межведомственной рабочей группы центральным вопросом стало совместное обсуждение Плана мероприятий (дорожной карты) по исполнению рекомендаций Счётной палаты Российской Федерации по доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Итоги деятельности Минспорта России по разработке дорожной карты представил заместитель председателя Межведомственной рабочей группы по совершенствованию механизмов участия негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта Роман Ольховский. Позицию Минэкономразвития России и Минфина России по мероприятиям дорожной карты выразили заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Елена Иваницкая, а также заместитель директора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Марат Басиев. Со стороны экспертного сообщества докладчиками выступили руководитель группы советников ФК «Спартак – Москва», заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич и руководитель Центра инициативного бюджетирования Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России Владимир Вагин.Также на заседании рассматривались вопросы совершенствования законодательства по вопросам оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области физической культуры и спорта.Заместитель начальника отдела правового регулирования финансового обеспечения гражданско-правовых образований Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Надежда Григорьева представила информацию о ходе внесения изменений в статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в части применения положений данного федерального закона к деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг, включённых в региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ.Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина и секретарь Межведомственной рабочей группы Денис Гудков представили информацию о ходе согласования изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части дополнения его положениями, регулирующими поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области физической культуры и спорта.По итогам заседания Минспорту России рекомендовано учесть позиции Минфина России и Минэкономразвития России при реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по исполнению рекомендаций Счётной палаты Российской Федерации, также рабочей группой поддержаны предложенные редакции проектов Федеральных законов.В рамках дальнейших заседаний Межведомственной рабочей группы планируется рассмотрение хода исполнения мероприятий по внесению изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части установления правовых оснований для организации оказания государственных (муниципальных) физкультурно-оздоровительных услуг, обсуждение доклада в Счётную палату Российской Федерации и Правительство Российской Федерации «О ходе исполнения реализации Плана мероприятий (дорожной карты)».

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