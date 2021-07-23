Росстат и РУДН: экспорт статистических знаний в интересах международной статистики

Source: Russian Federation State Statistics Service

Студенты РУДН смогут проходить практику в Росстате и участвовать в международных статистических проектах. 22 июля глава Росстата Павел Малков и ректор РУДН Олег Ястребов подписали дорожную карту о сотрудничестве.

РУДН – международный ВУЗ: в нем учатся граждане 160 стран. Сотрудничество с Росстатом позволит не только подготовить специалистов для работы в России, но и сделать вклад в развитие мировой статистики. В рамках проекта студенты будут работать над международными проектами Центростата, взаимодействовать с ЮНЕСКО, ЕЭК, МОТ и статистическими ведомствами разных стран. Учащиеся вуза смогут проходить практику в Росстате и НИИ Статистики, а также примут участие в Евразийской олимпиаде по бухгалтерскому учету. Также у студентов появится возможность публиковаться в профильных статистических изданиях.

Павел Викторович отметил важность создания профильных программ по подготовке статистиков:

«Сегодня выпускники прекрасно владеют компьютерными технологиями и умеют работать с большими данными, но не владеют статистическим инструментарием. Не владеют методологией, которая создавалась веками. Если мы хотим работать системно, давать сопоставимые данные, то без этого статистического инструментария никуда».

Олег Ястребов привлечет к проекту экономический, физико-математический и инженерный факультеты. Университет создаст программы дополнительной подготовки, чтобы удовлетворить спрос на специалистов в области статистики. Ректор РУДН уверен, что будущее за междисциплинарностью:

«РУДН — один из самых серьезных международных научных центров: у нас большое количество ученых, которые входят в 1% самых цитируемых специалистов в мире. У нас разнонаправленный университет: начиная с медицины и заканчивая огромным инженерным факультетом, где в том числе изучаются вопросы больших данных».

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