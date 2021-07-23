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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#МАКС#МАКС-202123.07.2021 19:12

Протон-ПМ представил на авиасалоне МАКС-2021 проект гибридного аддитивного производства

В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который проводится с 20 по 25 июля 2021 года в г. Жуковском, компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») представила проект «Гибридное аддитивное производство». Он нацелен на развитие технологий прямого выращивания деталей с применением проволочных материалов. О создании производства рассказал руководитель проектного офиса Алексей Клещевников.

На сегодняшний день разработаны и изготовлены пилотные образцы гибридных аддитивных обрабатывающих центров, в том числе для наплавки титана: трёхосевой с длиной детали до 4 метров и пятиосевой с диаметром детали до 2 метров. Организован опытный производственный участок, реализованы многочисленные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по выбору и разработке технологии аддитивной наплавки.

Алексей Клещевников, руководитель проектного офиса Протон-ПМ: Гибридное производство — универсальное по своей сути, позволяет сокращать сроки изготовления, расход материала и затраты на обработку. Механические свойства деталей существенно превышают изготовленные методом литья и приближаются к прокату и штамповке. Одно из преимуществ технологии — широкий перечень отечественных проволочных материалов. Кроме того, гибридное производство делает возможной наплавку изделий из материалов будущего — алюминия, титана и магния, крупногабаритных деталей — длиной до 10 метров.

На экспозиции предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения Протон-ПМ представил образцы изделий гибридного аддитивного производства — макеты заготовок, полученных методом дуговой и плазменной наплавки плавящимся электродом, а также плазменной наплавкой с использованием сварочной проволоки.

Напомним, что проект «Гибридное аддитивное производство» реализуется при поддержке Правительства Пермского края с апреля 2018 года. Его участниками выступают Протон-ПМ и Пермский национальный исследовательский политехнический университет, а также инжиниринговые компании «ИНКОР» и Центр электронно-лучевых и лазерных технологий.

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