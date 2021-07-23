Одес Байсултанов провёл заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к Паралимпийским играм

Source: Russia Ministry of Sport

22 июля в Министерстве спорта Российской Федерации прошло заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к XVI Паралимпийским летним играм в Токио (Япония).

Заседание провёл заместитель Министра спорта Российской Федерации, руководитель Штаба Одес Байсултанов. В заседании также приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, председатель Исполкома – первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, руководители Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства, федеральных спортивных баз, федераций по паралимпийским видам спорта, представители федеральных министерств, субъектов Российской Федерации, других заинтересованных организаций.

Участники Штаба обсудили заключительный этап подготовки российских спортсменов к XVI Паралимпийским летним играм в Токио, в том числе медико-биологическое обеспечение сборных команд, транспортное обеспечение и организацию авиаперелёта нашей паралимпийской команды на Игры в Токио и обратно. Кроме того, были затронуты вопросы подготовки сборных команд страны к участию в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (КНР).

«В подготовке и участии российских спортсменов в Паралимпийских играх задействованы многие министерства и ведомства. Задача Штаба под руководством Минспорта России – обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие. Отмечу, что Паралимпийский комитет России является нашим стратегическим партнёром в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации. Минспорт России будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку паралимпийскому движению в нашей стране. Желаю нашим спортсменам достойно выступить на Паралимпийских играх», – сказал Одес Байсултанов.

Павел Рожков сообщил, что ранее на Исполкоме ПКР был утверждён состав паралимпийской делегации Российской Федерации на XVI Паралимпийские летние игры в Токио (Япония). В состав делегации вошли 430 человек, из которых 241 спортсмен. 183 спортсмена – от Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 43 – от Федерации спорта слепых, 11 – от Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями и четыре – от Союза тхэквондо России. Нашу команду будут представлять спортсмены из 50 субъектов Российской Федерации.

В ходе заседания были приняты решения, направленные на обеспечение успешной подготовки спортсменов к Играм.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В ходе соревнований будет разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 11 комплектов медалей больше, чем на Паралимпийских летних играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4400 спортсменов. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступят в 19 видах спорта.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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