Минспорт России создал сайт о российских олимпийцах

Source: Russia Ministry of Sport

Стартовали Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония). Министерство спорта Российской Федерации разработало специальный проект Спортинфо.рф – сайт-карту о российских олимпийцах.

Болельщики нашей сборной команды смогут найти на новом сайте информацию обо всех российских олимпийцах. На интерактивной карте каждый регион помечен специальным значком. Кликнув на карту, можно увидеть родные города наших спортсменов, а также субъект, который они представляют на Олимпиаде в Токио.

Предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. Олимпийцы рассказали, как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере и чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований и когда в них принимает участие каждый из спортсменов.

«Важно, чтобы жители страны знали наших спортсменов, интересовались их выступлениями. Российские олимпийцы прошли через очень сложный пятилетний период подготовки. Они уже многое доказали, уже добились высоких достижений, попав в сборную команду. Понимаем, в каких сложных условиях придётся выступать спортсменам из-за антиковидных ограничений, запрета на использование национальных символов. Сейчас наша задача – показать, как все здесь, в России, болеют, переживают за них. С этой целью мы запустили сайт, где можно почитать о каждом из наших олимпийцев. Такие проекты сближают спортсменов и болельщиков», – поделился информацией о сайте Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В целях поддержки российских олимпийцев в июле был дан старт народному движению «Верим в Россию!». Жители всей страны в социальных сетях передают спортсменам тёплые пожелания, поют любимые песни олимпийцев, создают видеоролики. В рамках движения запущен проект «10 песен чемпионов» – это уникальный по своей масштабности флешмоб, в котором может принять участие любой желающий. Чтобы присоединиться к акции, достаточно записать видео с исполнением одного из любимых хитов российских спортсменов и опубликовать его в социальных сетях с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Авторы лучших видеороликов будут награждены памятными призами с автографами любимых спортсменов.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

В состав олимпийской команды России вошли 333 спортсмена. Большинство из них делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Российские спортсмены выступят в следующих видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба (вольная, греко-римская), велоспорт (ВМХ, трек, маунтинбайк, шоссе), водное поло, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт, дзюдо, каратэ, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7, синхронное плавание, скалолазание, современное пятиборье, спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, художественная гимнастика.

Пресс-служба Минспорта России

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