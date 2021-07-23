Л. Гумерова: Мы ведем активную работу по поддержке талантливой молодежи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан».

«Выявление, развитие, сопровождение талантливой молодежи – будущих лидеров науки, образования, культуры — важнейший приоритет государственной политики. Качество этой работы определяет интеллектуальный потенциал нации, будущее России. Вот почему необходимо ускорить разработку системных мер, нацеленных на закрепление талантливых молодых кадров в нашей стране», — такое мнение высказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Законодатель приняла участие в стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан», состоявшейся в Уфе.

В мероприятии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан , руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Сенатор напомнила, что в мае 2021 г. Комитет СФ провел парламентские слушания по вопросам научного кадрового потенциала страны. «В ходе подготовки к слушаниям совместно с РАН, профильными министерствами, экспертами было выявлено, что в основе проблем развития научного кадрового потенциала недостаточно мер поддержки талантливой молодежи», — подчеркнула она.

Лидия Гумерова сообщила, что среди участников экспертного опроса профессоров РАН только 22,9 проц. назвали высоким уровень мотивации талантливых старшеклассников к выбору профессии в области научных исследований. 73,8 проц. опрошенных считают недостаточными существующие механизмы поддержки аспирантов и молодых ученых.

Глава Комитета СФ также указала на важность привлечения самих студентов, молодых исследователей к разработке стратегических документов, касающихся развития и сопровождения молодых талантов. «Мы должны слушать и слышать нашу молодежь, учитывать мнение самих ребят», — считает сенатор.

Вместе с Правительством мы продолжаем работу над законопроектом о поддержке молодых ученых

Лилия Гумерова акцентировала актуальность разработки комплекса мер, нацеленных на поддержку карьеры ученого, начиная со студенческой скамьи и заканчивая закреплением лучших исследователей в России. Среди них: поддержка научной работы студентов, отдельное внимание к оплате труда аспирантов, возможное закрепление за уже проявившими себя молодыми исследователями наставников из числа широко известных в отечественной и мировой науке российских ученых и др. «Вместе с Правительством мы продолжаем работу над законопроектом о поддержке молодых ученых», — отметила она.

Касаясь развития системы дополнительного образования, Лилия Гумерова сообщила, что эта тема обстоятельно обсуждалась 1 июня 2021 г. на заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей под руководством Председателя СФ.

«Накануне заседания на экспертной площадке нашего Комитета с участием блогеров-миллионников был проведен опрос в соцсетях по теме доступности дополнительного образования. Общий охват опроса составил 1 миллион 600 тысяч человек, в расширенном обсуждении вопросов приняли участие 280 тысяч родителей со всей России. По его итогам, около 60 процентов детей посещают кружки и секции. При этом более 70 процентов опрошенных платят за занятия», — рассказала глава Комитета СФ.

«У нас все еще недостаточно бесплатных кружков и секций. А если такая возможность есть, родителям все равно приходится покупать спортивное обмундирование, сценические костюмы, оплачивать поездки на соревнования, концерты. Мы считаем, что родители должны участвовать в дополнительном образовании своих детей, но эти расходы должны быть посильными для семейного бюджета», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова отметила, что по итогам Совета в адрес главы государства направлены предложения по формированию перечня поручений Президента РФ, выработаны рекомендации Правительству РФ и органам власти регионов. «Прежде всего, они касаются вопросов создания единой системы сопровождения и поддержки самореализации талантливых детей и молодежи. Речь идет об увеличении охвата детей дополнительным образованием, повышении доступности организаций дополнительного образования, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья, о разработке Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации».

Глава Комитета СФ отметила большой вклад образовательного центра «Сириус» в работу по раннему выявлению, развитию и дальнейшей профессиональной поддержке детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин.

«Опираясь на успешный опыт «Сириуса», субъекты РФ создают свои центры поддержки талантливых детей и молодежи. Кроме того, юные таланты из всех регионов могут непосредственно в «Сириусе» пройти уникальные образовательные программы», — заключила сенатор.

MIL OSI