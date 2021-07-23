Source: Russia Federal Space

#РКС#НИИФИ#Алексей Новоселов#МАКС#МАКС-202123.07.2021 15:56

Космические наработки для авиации, атомной промышленности и сельского хозяйства

Продукцию, созданную по программам диверсификации, представил входящее в холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Научно-исследовательский институт физических измерений на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. На стенде РКС гости и эксперты ознакомились с разработками, которые могут стать основой новой линейки унифицированной датчико-преобразующей аппаратуры и систем для модернизируемой и вновь создаваемой гражданской авиационной техники, газотурбинных двигателей, атомных электростанций.

Опыт в разработке приборов, устойчивых к жестким условиям космоса, позволил создать продукцию, востребованную на рынке атомной энергетики. В НИИФИ созданы приборы для системы индустриальной антисейсмической защиты атомных электростанций, которая позволяет эффективно выявлять предаварийные состояния. Системы НИИФИ контролируют работу всех АЭС России, а также станций Белоруссии, Болгарии, Индии, Китая и других стран. Сейчас предприятие расширяет продуктовый портфель и в 2021 году выводит на рынок новую систему вибромониторинга и диагностики главных циркуляционных насосов перспективных реакторных установок, которыми планируется оснащать ряд строящихся АЭС.

Компания также ведет работы по созданию датчиков для систем автоматического управления перспективных авиационных двигателей ПД-35, ВК-1600В, тормозной системы самолета МС-21, датчиков температуры для системы кондиционирования воздуха самолета SSJ-NEW.

В НИИФИ созданы инерциальные компоненты для бесплатформенных инерциальных навигационных систем, которые в рамках диверсификации нашли применение в системах позиционирования установок горизонтально-наклонного бурения в нефтегазовой отрасли и при бурении бестраншейным методом. Сейчас проводится подготовка к опытной эксплуатации системы. В инициативном порядке созданы элементы систем термометрии и контроля уровня для зернохранилищ силосного типа, разработка внедрена на одном из элеваторов России.

Генеральный директор НИИФИ Алексей Новоселов: «Для повышения эффективности работы с заказчиками на широком гражданском рынке в нашей компании была проведена реформа системы управления. Проведенные изменения позволяют значительно сократить издержки и время выполнения заказов, пересмотреть подходы к ценообразованию, повысить мотивацию сотрудников и операционную результативность компании в целом.

На предприятии создан дизайн-центр по разработке и производству микроэлектромеханических систем. Ведутся работы по созданию датчиков с элементами самодиагностики, интеллектуализации процессов приема и обработки информации, расширяются функциональные возможности аппаратуры на основе использования новых конструкционных материалов, применения микро- и нанотехнологий».

Специалистами НИИФИ разработано около семи тысяч разновидностей измерительных средств специального назначения. Среди них — комплексы измерительных средств для знаменитой программы «Энергия-Буран», ракетного двигателя РД-180 компании НПО Энергомаш (входит в Роскосмос) и ряда других российских и международных проектов («Протон», «Союз», «Ангара», Международная космическая станция), а также для оснащения стартовых комплексов в России и за рубежом.

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