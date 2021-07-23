Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#Дмитрий Рогозин#Владимир Соловьев23.07.2021 11:56

Дмитрий Рогозин провёл совещание по программе полёта МЛМ

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел совещание в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по оценке работы систем и агрегатов многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и Международной космической станции.

На совещании был заслушан доклад руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полёта, было отмечено, что в настоящее время продолжается плановая работа по циклограмме.

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