Source: Russia – Council of the Federation

Возглавил делегацию председатель Комитета СФ по обороне и безопасности В. Бондарев.

Состоялся рабочий визит делегации Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в Греческую Республику. Возглавил делегацию председатель Комитета СФ Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области В состав делегации вошли первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл и член Комитета СФ Крым Казаноков. КазаноковКрым Олиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Смотрите также

Российские сенаторы в Парламенте Греческой Республики провели встречи с первым заместителем Председателя Парламента Греции Никитасом Какламанисом, председателем Комитета по национальной обороне и иностранным делам Парламента Греции Константиносом Гюлекасом и председателем Группы дружбы с Россией Парламента Греции Симосом Кедикоглу, а также в Министерстве по защите граждан Греции с Министром Михалисом Хрисохоидисом.

Греция – один из важных партнеров Российской Федерации в Европе

По словам Виктора Бондарева, Греция – один из важных партнеров Российской Федерации в Европе. «Россия внесла особый вклад в обретение Грецией независимости, способствовала становлению ее государственности. Традиции дружбы, взаимовыручки проверены временем, уважение и взаимная симпатия составляют прочный фундамент двусторонних связей на современном этапе», — отметил председатель Комитета СФ.

Российские сенаторы в очередной раз, обратили внимание греческих партнеров, что все конфликты, сохраняющиеся на Балканах, Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Закавказье, могут быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем на принципах международного права и недопущения конфронтации.

Члены делегации подтвердили принципиальный подход России в пользу решения кипрской проблемы на основе действующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

1 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

2 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

3 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

4 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

5 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

6 из 14

Виктор Бондарев

7 из 14

Крым Казаноков

8 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

9 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

10 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

11 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

12 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

13 из 14

Делегация Комитета СФ по обороне и безопасности посетила Греческую Республику

14 из 14

В ходе беседы с Константиносом Гюлекасом обращено внимание на принятие Украиной дискриминационного закона о коренных народах.

На встрече с Михалисом Хрисохоидисом подчеркнута готовность России к сотрудничеству в области противодействия терроризму, экстремизму, организованной преступности, торговле оружием, незаконной миграции и наркоторговле, в области борьбы с киберпреступностью.

Члены российской делегации подтвердили стремление России к конструктивному диалогу с Евросоюзом и снятию торговых ограничений, но исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а не на основе односторонних нелегитимных требований.

MIL OSI