В. Тимченко принял участие в рабочей встрече с представителями строительной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор одобрил идею создания цифровой библиотеки стройматериалов.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, член коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в рабочей встрече с представителями предприятий и организаций строительной отрасли.

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В ходе встречи обсуждались вопросы цифровизации в отрасли, в частности, создание цифровой библиотеки строительных материалов. «В настоящее время создание такого ресурса очень актуально. Предоставление широкого доступа к нему проектных, строительных и эксплуатирующих организаций обеспечит условия для повышения эффективности их работы. Также хранилище цифровых копий стройматериалов позволяет максимально точно просчитывать стоимость строительных объектов, что особенно важно в том случае, когда они возводятся с привлечением бюджетных средств», — отметил сенатор.

Хранилище цифровых копий стройматериалов позволяет максимально точно просчитывать стоимость строительных объектов, что особенно важно в том случае, когда они возводятся с привлечением бюджетных средств

По словам Вячеслава Тимченко, участники мероприятия обсудили также необходимость усиления роли отраслевого профсоюза в жизнедеятельности организаций строительного комплекса и производителей строительных материалов, а также перспективу рассмотрения предложений о внесении изменений в законодательство, регламентирующее архитектурно-строительную деятельность в Российской Федерации. «На площадке Совета Федерации мы готовы организовать обсуждение законодательных предложений, направленных на оптимизацию работы отрасли и обеспечение ее дальнейшего развития», — добавил парламентарий.

Вячеслав Тимченко принял участие в рабочей встрече с представителями предприятий и организаций строительной отрасли

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Вячеслав Тимченко принял участие в рабочей встрече с представителями предприятий и организаций строительной отрасли

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Вячеслав Тимченко принял участие в рабочей встрече с представителями предприятий и организаций строительной отрасли

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Встреча была организована на базе Ассоциации экспертно-аналитического центра проектировщиков «Проектный Портал». Присутствовали генеральный директор ассоциации Сергей Голубев, председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Борис Сошенко, ректор Института искусства реставрации Елена Копылова, исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций Антон Солон, генеральный директор Ассоциации «Объединённые Строители» Наталья Николаева, представители проектных и строительных организаций, саморегулируемых организаций отрасли.

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