А. Яцкин: Командная работа Совета Федерации, Правительства и регионов по оздоровлению реки Дон приносит первые значимые результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ прокомментировал утверждение «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

Принятие «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон и обеспечение предусмотренных документом мероприятий соответствующим финансированием является важным результатом командной работы Совета Федерации, Правительства РФ и регионов. Об этом заявил первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

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В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, до 2030 года на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон будет направлено более 100 млрд рублей.

Андрей Яцкин напомнил, что вопрос о необходимости безотлагательных мер по оздоровлению бассейна реки Дон во исполнение поручения, данного Президентом РФ в сентябре 2020 года, был поднят в ходе встречи членов Совета палаты СФ с Председателем Правительства РФ и включен в перечень поручений Михаила Мишустина по ее итогам. Финансовое обеспечение соответствующих мероприятий было предусмотрено в предложениях сенаторов по формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В мае нынешнего года проект «дорожной карты» по оздоровлению Дона прорабатывался с заинтересованными федеральными и региональными органами власти в ходе выездного заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, проведенного в Ростове-на-Дону под председательством Андрея Яцкина.

Совместная работа по реализации утвержденной «дорожной карты» позволит преодолеть кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной системы реки Дон и Цимлянского водохранилища

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что системная совместная работа по реализации утвержденной «дорожной карты» позволит преодолеть кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной системы реки Дон и Цимлянского водохранилища. Эта ситуация затрагивает 15 субъектов Федерации и угрожает качеству жизни граждан, экономике и природе всего Придонья, рассказал Андрей Яцкин. «Уровень воды в Цимлянском водохранилище приближается к критической отметке. В зоне непосредственного риска – рыбохозяйственный, транспортный, мелиоративный, энергетический комплексы, водоснабжение домохозяйств и предприятий».

Сенатор с удовлетворением отметил оперативность подготовки и утверждения Правительством «дорожной карты», предусматривающей широкий комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации и санации объектов инфраструктуры водной системы Дона. «Всего утвержденный план мероприятий охватывает 22 проектных направления работы, разбитых на этапы. До 2030 года продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что позволит снизить потери воды. Предусмотрено масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 миллиардов рублей», — рассказал Андрей Яцкин.

По его словам, в план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов. «Для этого, в частности, будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры «Взморье», рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала».

Одним из ключевых элементов принятого плана мероприятий, по оценке Андрея Яцкина, станет строительство Багаевского гидроузла, призванного обеспечить более рациональное использование водных ресурсов, гарантировать подачу достаточных объёмов воды на Новочеркасскую ГРЭС. Окончание работ на этом объекте, стоимость которого составит 29 млрд рублей, в соответствии с утвержденным планом мероприятий намечено на 2024 год.

Сенатор сообщил, что Совет Федерации будет держать реализацию предусмотренных «дорожной картой» проектов на особом контроле, чтобы добиться устойчивого улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие.

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