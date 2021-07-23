А. Широков принимает участие в 28-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия

Source: Russia – Council of the Federation

Ассамблея предоставит возможность проанализировать последствия коронавируса, обменяться оценками и прогнозами с целью объединения международных усилий в борьбе с пандемией, считает сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области принимает участие в 28-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящей на о. Крит (Греция).

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В мероприятии, которое состоялось после длительного перерыва в очном формате, участвуют православные парламентарии из шестнадцати стран, представители международных организаций, общественные и религиозные деятели.

Центральная тема нынешней Ассамблеи – «Будущее мира, будущее Европы после пандемии»

Центральная тема нынешней Ассамблеи – «Будущее мира, будущее Европы после пандемии».

Анатолий Широков огласил приветствие Председателя Совета Федерации организаторам, участникам и гостям 28-й Генассамблеи МАП.

«Межпарламентская ассамблея православия уже более четверти века способствует координации усилий мирового сообщества, направленных на укрепление связей православного мира, активизацию межгосударственного, межпарламентского и межцерковного взаимодействия. Важно, что и сегодня Межпарламентская ассамблея православия не стоит в стороне от поиска решений актуальных проблем, многое делает для укрепления сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами, в том числе с пандемией новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Как отметил Анатолий Широков, пандемия коронавируса стала принципиально новым вызовом всему человечеству, внесла серьезные коррективы в жизнь, обострила социальные и экономические проблемы.

Анатолий Широков принимает участие в 28-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящей на о. Крит (Греция)

«В этих непростых условиях особое значение приобрела способность людей объединяться перед лицом опасности и бескорыстно помогать друг другу. Мы смогли в полной мере прочувствовать, как важны солидарность, взаимная поддержка и помощь, ощутить значимость живого человеческого общения, ценность не виртуальных, а реальных отношений друг с другом», — сказал парламентарий.

Анатолий Широков выразил убеждение, что центральная тема нынешней ассамблеи предоставит возможность в ходе живой дискуссии проанализировать последствия пандемии, обменяться оценками и прогнозами с целью объединения международных усилий в борьбе с этим вызовом.

Помимо докладов по центральной теме ассамблеи, участники обсудят вопросы текущей деятельности МАП, а также задачи на предстоящий период.

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