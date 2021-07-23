Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

22 июля 2021, 18:29

«„Газпром“ всегда подходил к „Северному потоку — 2“ как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута — почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через „Северный поток — 2“ в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута.

При этом „Газпром“ всегда подчеркивал готовность к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств „Газпром“ готов даже увеличить объемы транзита через Украину.

Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС».

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