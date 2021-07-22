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#Роскосмос#РКК Энергия22.07.2021 06:23

85 лет Олегу Семеновичу Цыганкову

Сегодня, 22 июля 2021 года, исполняется 85 лет специалисту в области производства и эксплуатации ракетно-космической техники, ведущего специалиста в области теории и практики внекорабельной деятельности, лауреату премии Правительства РФ Олегу Семеновичу Цыганкову.

Окончил Киевский технологический институт: инженер (1964 г.); д.т.н. (1993 г.), профессор (2006 г.), академик РАКЦ. Работал: в 1959-1969 гг. — в Институте электросварки им. Е.П. Патона АН УССР: инженер, ведущий инженер; с 1969 года — в ЦКБЭМ/РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): ведущий инженер, руководитель лаборатории (1973-1986 гг.), руководитель отдела (1986-2001 гг.), с 2001 года — главный специалист, г.н.с.

Участник разработки и испытаний аппаратуры первого в мире эксперимента по сварке в космосе; инициатор создания космических инструментов и средств деятельности в открытом космосе; технический руководитель и участник испытаний и подготовки экипажей в условиях моделированной невесомости на самолётах и в гидросреде; руководитель подразделения по обеспечению технического обслуживания и ремонта орбитальных станций «Салют- 4, −6, −7», «Мир» и Международной космической станции в условиях полета, что способствовало увеличению сроков их активного существования.

Профессор кафедры технологии производства и испытаний РКТ МАИ. Лауреат премии Правительства РФ (2004 г.). Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.). «Заслуженный конструктор РФ» (1996 г.). «Заслуженный испытатель космической техники ФК России» (2004 г.).

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