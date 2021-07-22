Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#МАКС#МАКС-202122.07.2021 12:57

Центр Келдыша принял участие в МАКС-2021

В рамках общей экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» ГНЦ «Центр Келдыша» (входит в Роскосмос) представил на Международном авиационно-космическом салоне ионный двигатель ИД-200КР, предназначенный для коррекции орбиты геостационарных спутниковых платформ, тягой 85 мН. Мощность двигателя 3 кВт, проектный ресурс более 10 000 часов, удельный импульс 4500 с.

Также было продемонстрировано высокоэффективное пассивное теплопередающее устройство, работающее по испарительно-конденсационному циклу с использованием капиллярных сил для прокачки двухфазного теплоносителя. Контуры с капиллярной прокачкой теплоносителя применяются для обеспечения тепловых режимов бортового и наземного оборудования. Данный тип устройств рассчитан на широкий диапазон рабочих температур и подводимых мощностей, не имеет движущихся и электрических элементов, что повышает его надежность, перспективен для использования в системах терморегулирования космических аппаратов, как основной теплопередающий элемент, так и в качестве устройств резервирования однофазных контуров.

На выставке представлены разработанные в Центре Келдыша плазмотрон «Звезда» и плазмотрон РГ-100. Плазмотроны используются в ракетной технике, в научных исследованиях, в технологических процессах получения новых материалов, нанесения покрытий, а также для уничтожения промышленных, бытовых и медицинских отходов. Созданные плазмотроны успешно эксплуатируются для проведения прикладных и фундаментальных исследований, а также как составные части высокотемпературного технологического оборудования в различных подразделениях Центра и на предприятиях Российской Федерации, Турции и Китая.

В Центре Келдыша активно ведутся работы в направлении диверсификации производства. Накопленный опыт позволяет реализовывать проекты разной производительности и назначения. На МАКС-2021 представлен макет комплекса опреснительного завода на 20 тыс. куб.метров/сутки.

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков: «В институте в рамках сотрудничества с РФФИ создан слоистый самозалечивающийся материал для надувных конструкций, который при порезе или проколе достаточно быстро восстанавливает свою структуру. На выставке был показан прототип самоконтролирующегося композиционного материала, который состоит из слоёв, обладающих разными свойствами. Слоистые структуры способны обеспечить массоперенос к поврежденному участку, благодаря чему происходит очень быстрое залечивание и утечка газовой среды прекращается. Подобные композиционные материалы могут быть использованы не только для ракетно-космической техники, но и в других высокотехнологических отраслях».

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