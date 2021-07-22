Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила сельское поселение Междуречье Кольского района.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района.

Сенатора сопровождали первый заместитель Мурманской областной думы Владимир Мищенко, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян.

Сенатор посетила ФАП и амбулаторию в Минькино, где три года назад был открыт и собственный дневной стационар.

Татьяна Кусайко напомнила, что по поручению главы государства принято решение о выделении 6 млрд руб. на развитие села в 2021 году.

«Средства пойдут на благоустройство в сельских территориях, создание новых инфраструктурных объектов, развитие программы сельской ипотеки, которая позволит улучшить жилищные условия не менее чем для четырнадцати тысяч семей, а по итогам года — не менее тридцати пяти тысяч семей», — сообщила сенатор.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района

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Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила сельское поселение Междуречье Кольского района

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По ее словам, поддержка и развитие сельских территорий Мурманской области, улучшение качества жизни в отдаленных населенных пунктах — это одно из стратегических направлений работы регионального правительства.

В рамках Национального проекта «Культура» в Минькино продолжается строительство культурно-досугового центра.

«Очень важно, что культура и организованный досуг становятся доступными даже в маленьких населённых пунктах. Центр станет точкой притяжения для жителей разных возрастов, даст возможность для организации досуга и воспитания детей, их развития. Такие меры отвечают задачам региональной стратегии «На Севере – жить», делают Север привлекательным и комфортным», – прокомментировала Татьяна Кусайко.

Развитие агропромышленного комплекса для сельской местности имеет огромное значение. Ведь, это не только возможность для населения иметь в рационе местную продукцию, но и дополнительные рабочие места для жителей

Также в рамках поездки представитель региона в Совете Федерации посетила сельскохозяйственную ферму.

«Развитие агропромышленного комплекса для сельской местности имеет огромное значение. Ведь, это не только возможность для населения иметь в рационе местную продукцию, но и дополнительные рабочие места для жителей», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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