Т. Гигель приняла участие в муниципальном форуме Турочакского района

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии прозвучали конкретные предложения по доработке республиканской программы социально-экономического развития «Сильный Алтай», отметила сенатор.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной программе и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в муниципальном форуме Турочакского района.

В ходе форума рассматривался вопрос доработки республиканской программы социально-экономического развития «Сильный Алтай», которая была принята в 2019 г.

В мероприятии участвовали руководитель администрации МО «Турочакский район» Виктор Осипов, председатель районного Совета депутатов Анна Трапеева, глава администрации Майминского района, руководитель Ассоциации муниципальных образований Республики Алтай Роман Птицын, руководители районного звена, главы сельских поселений, а также лидеры общественных организаций.

Программа социально-экономического развития региона «Сильный Алтай» была принята правительством Республики на основании анализа поступивших от граждан предложений

Выступая перед участниками форума, сенатор отметила, что программа социально-экономического развития региона «Сильный Алтай» была принята правительством Республики на основании анализа поступивших от граждан предложений, которые были высказаны в ходе проведения муниципальных форумов с участием руководства и общественности районов.

В число приоритетных направлений вошли вопросы, связанные с повышением качества жизни, развитием сельского хозяйства, экономики, поддержки предпринимательства, инфраструктуры и благоустройства территорий, экологической культуры.

По мнению законодателя, принятый документ позволил привлечь необходимые ресурсы и реализовать крупные проекты во всех районах, в том числе и Турочакском. Состоявшийся разговор позволяет сделать вывод, что основные положения программы удалось выполнить. «И сегодня время требует вносить коррективы, какие вопросы решать на уровне муниципального образования».

Парламентарий выразила слова благодарности участникам мероприятия за конкретные предложения, прозвучавшие на совещании.

Законодатель также поддержала главу района в том, что сейчас беспрецедентная помощь идет со стороны федерального центра. Такое отношение к проблемам на местах требует от жителей региона особой активности. «Кроме федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», есть еще много других программ. А также людям предоставляется беспрецедентная возможность получать гранты. И здесь многое зависит от активности населения», — подчеркнула парламентарий.

Региональная программа «Сильный Алтай», в составлении которой приняло участие 20 тыс. жителей республики, рождалась не в кабинетах. Над ней работали специалисты финансово-экономического блока вместе с главами поселений, активистами. «Промежуточное подведение итогов по ее работе и вносимые на их основании коррективы позволят на местах реализовывать самые приоритетные направления в интересах живущих здесь людей», — подвела итог парламентарий.

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