Source: Russia Federal Space

#РКС#МАКС#МАКС-2021#Орбитальные группировки22.07.2021 22:28

Спутниковая съемка в режиме онлайн

Процесс управления работающим на орбите спутником и проведения спутниковой съемки любой точки России могут увидеть гости экспозиции холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Холдинг показывает работу наземного комплекса управления (НКУ) космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии «Канопус» для борьбы с природными катастрофами и стихийными бедствиями. Весь процесс отражается на интерактивной цифровой карте в онлайн-режиме.

На цифровой модели можно выбрать объект съемки и передать команду в Центр управления полетами (ЦУП). Команда будет сформирована в специальную программу и направлена на наземный пункт управления, ближайший к объекту съемки. Наземный пункт в зоне видимости передаст команду одному из спутников цифровой модели серии «Канопус». Космический аппарат приступит к выполнению задачи. В итоге цифровая модель выводит объект съемки на экран стенда.

Руководитель отдела создания ЦУП и НКУ гражданского назначения РКС Светлана Жидкова: «НКУ „Канопус—В“ выполняет функции надежного управления группировкой из пяти космических аппаратов „Канопус-В“ для обеспечения выполнения целевых задач. Помимо наземного комплекса управления спутниками серии „Канопус“, холдинг РКС разработал радиолинии передачи целевой информации и многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов (МСУ-ИК-СРМ), который позволяет исследовать полосу шириной 2 000 км и распознавать очаги пожаров площадью 5×5 метров».

Космические аппараты серии «Канопус» обеспечивают съемку поверхности Земли в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения, формирование полученной видеоинформации в кадры, хранение и передачу полученных данных по радиоканалам на наземный комплекс планирования приема, регистрации, обработки и распространения информации.

Собираемая со спутников «Канопус» информация в реальном масштабе передается потребителям данных дистанционного зондирования, прежде всего, государственным — МЧС России, а также Росгидромету, другим федеральные и региональные органам государственной власти.

Эти и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС демонстрирует на МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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