Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#наука22.07.2021 23:25
Специалисты отработали тестовые коррекции орбиты модуля «Наука»
В четверг, 22 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого модуля «Наука» в подмосковном Центре управления полетами провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного накануне к Международной космической станции.
Первый маневр состоялся в 18:07 по московскому времени, когда на 17,23 секунды были включены двигатели модуля. Величина импульса составила 1 м/с. Второе включение двигателей состоялось в 20:19 мск и продлилось 250,04 секунды. Импульс составил 14,59 м/с.
Параметры орбиты после двух импульсов:
Период обращения: 90,17 мин;
Наклонение орбиты: 51,64 град;
Минимальная высота орбиты: 230,43 км;
Максимальная высота орбиты: 364,86 км.
Таким образом, данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки модуля. Следующие импульсы для дальнейшего построения орбиты запланированы на завтра, 23 июля. Расстыковка и затопление модуля «Пирс» запланировано на субботу, 24 июля.