Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#наука22.07.2021 23:25

Специалисты отработали тестовые коррекции орбиты модуля «Наука»

В четверг, 22 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого модуля «Наука» в подмосковном Центре управления полетами провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного накануне к Международной космической станции.

Первый маневр состоялся в 18:07 по московскому времени, когда на 17,23 секунды были включены двигатели модуля. Величина импульса составила 1 м/с. Второе включение двигателей состоялось в 20:19 мск и продлилось 250,04 секунды. Импульс составил 14,59 м/с.

Параметры орбиты после двух импульсов:

Период обращения: 90,17 мин;

Наклонение орбиты: 51,64 град;

Минимальная высота орбиты: 230,43 км;

Максимальная высота орбиты: 364,86 км.

Таким образом, данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки модуля. Следующие импульсы для дальнейшего построения орбиты запланированы на завтра, 23 июля. Расстыковка и затопление модуля «Пирс» запланировано на субботу, 24 июля.

MIL OSI