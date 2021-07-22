Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Послом Вьетнама в РФ Данг Минь Кхоем

Source: Russia – Council of the Federation
В ходе беседы обсуждались вопросы активного и взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных сферах.
Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем.
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В ходе встречи обсуждались вопросы активного и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама в различных сферах, а также межпарламентские связи.
Была затронута актуальная тематика борьбы с коронавирусом, включая массовую вакцинацию населения, взаимодействие научных и медицинских учреждений двух стран.
Собеседники обсудили вопросы активизации контактов, в частности, участие вьетнамских представителей в третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября этого года. Также была затронута тема взаимодействия делегаций России и Вьетнама на международных парламентских площадках.
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин
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Виктор Абрамов
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Григорий Карасин
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхоем
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Кроме этого участники встречи уделили внимание гуманитарным контактам и межрегиональному сотрудничеству.
В мероприятии принял участие член Комитета Совета Федерации по социальной политике Виктор Абрамов АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области (руководитель Группы дружбы Совета Федерации с Национальным Собранием Социалистической Республики Вьетнам).