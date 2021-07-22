Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#МАКС#МАКС-202122.07.2021 04:55

РКЦ «Прогресс» на МАКС-2021

20 июля 2021 года в подмосковном Жуковском начал работу Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021». РКЦ «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представляет свои разработки в составе объединенной экспозиции Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности.

В экспозиции РКЦ «Прогресс» представлены макеты ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и этапа 1в и перспективной двухступенчатой ракеты «Союз-5», малого космического аппарата «Аист-2Д», перспективных космических аппаратов «Обзор-Р», «Ресурс-ПМ», «Бион-М» № 2 и малого аппарата «Аист-2Т». Также на стенде размещены снимки из космоса со спутника «Аист-2Д» и волоконно-оптические компоненты разработки и производства филиала РКЦ «Прогресс» НПП «ОПТЭКС».

В первый день работы МАКС-2021 экспозицию РКЦ «Прогресс» посетила делегация Суданского национального агентства по геодезии и картографии. Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов рассказал членам суданской делегации о разработках Ракетно-космического центра в области создания космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Также 20 июля генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали дополнительное соглашение к Соглашению по взаимодействию между Правительством Самарской области и Госкорпорацией «Роскосмос». В рамках деловой программы специалисты Ракетно-космического центра «Прогресс» проведут встречи для обсуждения вопросов сотрудничества с представителями компаний-поставщиков комплектующих отечественного и импортного производства, программного обеспечения.

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