Source: Russia Federal Space

#РКС#ОКБ МЭИ#МАКС#МАКС-202122.07.2021 18:26

Рефлектор-трансформер на службе космоса

Рефлектор-трансформер для бортовой трансформируемой космической антенны демонстрируют посетителям корпоративного стенда холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Инновационная разработка предназначена для получения и передачи на Землю научной информации от современных космических аппаратов, связи и радиолокационного изучения земного пространства.

Рефлектор разработан специалистами «Особого конструкторского бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в РКС) — функционального центра компетенции РКС по созданию средств, систем и комплексов управления космическими аппаратами в дальнем космосе. Каркас нового рефлектора представляет собой раскрывающуюся ферму размером 68×35 сантиметров. Благодаря специальным пружинам шарнирных устройств ферма раскрывает апертуру антенны до 6,0×2,8 метра менее чем за секунду. Такой конструктив позволяет разместить рефлектор под обтекателем для соблюдения строгого габаритного лимита запускаемого космического аппарата.

Главный конструктор направления ОКБ МЭИ Валерий Пантелеев: «Рефлектор построен по концепции ферменных трансформируемых конструкций, которая позволяет создавать космические антенные системы, работающие в широком спектре частотных диапазонов в составе различных радиосистем. Наши специалисты использовали весь опыт строительства инновационных антенн отечественных и международных инженерных проектов».

Эту и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС демонстрирует на МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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