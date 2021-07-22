Регистрация на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» стартует 26 июля

Source: Russia Ministry of Sport

26 июля откроется регистрация участников на IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – крупнейшее мероприятие спортивно-деловой направленности, которое пройдёт 8-10 сентября 2021 года в Казани.

В работе Форума примут участие руководители федеральных органов власти, главы субъектов Российской Федерации, руководители и представители международных и российских спортивных организаций, известные спортсмены, учёные, бизнесмены и эксперты отрасли. Ожидается, что на Форум приедут более трёх тысяч официальных делегатов из всех регионов России.

«2020 год внёс известные ограничения в проведение знаковых общероссийских и международных мероприятий. Но в этом году подготовка к форуму «Россия – спортивная держава» идёт в полную силу. Форум станет площадкой для плодотворного диалога между представителями спортивной индустрии, государственными структурами и представителями бизнес-кругов. Уверен, он пройдёт на самом высоком уровне», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

На Форуме запланирована обширная программа. На пленарной сессии «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях» будут затронуты вопросы обеспечения национальных целей развития и задач фронтальной стратегии Правительства Российской Федерации средствами физической культуры и спорта. Как сбалансировать развитие массового спорта и спорта высших достижений? Есть ли будущее у спортивных соревнований в формате онлайн? Эти и многие другие вопросы затронут спикеры, участники и гости Форума.

Всего в рамках мероприятия состоится около тридцати круглых столов, панельных дискуссий, стратегических сессий. Предварительно определены следующие ключевые темы дискуссий:

• «Спорт и туризм. Развитие перспективного рынка»

• «Меры и инструменты государственной поддержки. Что нужно предпринимателю?»

• «Развитие профессионального спорта в условиях сокращения его финансирования»

• «Религия и спорт. Стратегия взаимодействия»

• «Выбирая профессию. Какие специалисты нужны в спортивной отрасли?»

• «Реализация федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и образования»

• «Создание общественной спортивной инфраструктуры как фактор развития городов и сельских территорий»

• «Вернуться в строй. Преодоление последствий COVID-19 средствами физической культуры и спорта»

Также на Форуме планируется провести Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» и спортивный саммит «Россия – Белоруссия».

В настоящее время программа дополняется и вскоре будет доступна на сайте Форума.

Заявку на регистрацию можно будет подать на официальном сайте Форума: https://sportforumrussia.ru/.

По вопросам информационного партнёрства, для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Форума: Елена Рожкова (тел.: 8 (903) 162-96-97, 8 (495) 640-88-50, e-mail: press@s-f-r.ru).

Пресс-служба Минспорта России

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