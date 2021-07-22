Промышленное производство в июне 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в июне 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июнем 2019 года производство продуктов питания увеличилось на 7,2%.

Всего, за первые шесть месяцев 2021 года выпущено продукции на 1,7% больше, чем за январь – июнь 2020 года.

Растет производство муки и макаронных изделий. Однако выпуск хлебобулочных изделий снижается.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 649,8 тыс. т, что на 7,1% больше, чем в июне 2020 года, и на 4,0% больше, чем в мае 2021 года. Тем не менее, за первые шесть месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,8 млн т.

Выпуск макаронных изделий в июне составил 119,2 тыс. т, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,6% больше, чем в мае 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 425,4 тыс. т, что на 3,0% меньше, чем в июне 2020 года, и на 1,9% меньше, чем в мае 2021 года. В целом, за шесть месяцев 2021 года их произведено 2,6 млн т, что на 4,4% меньше, чем за январь – июнь прошлого года

Производство риса составило 43,8 тыс. т, что в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года, и на 10,7% больше, чем в мае 2021 года. Гречки – 34,7 тыс. т, что на 50,6% больше, чем в июне прошлого года, но на 3,8% меньше, чем в мае этого года.

Снижается производство рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, а также его фракций.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне изготовлено 297,7 тыс. т, что на 35,7% меньше, чем в июне прошлого года, и на 22,9% меньше, чем в мае 2021 года. Всего за первое полугодие его произведено 2,7 млн т., что на 17,2% меньше, чем за январь-июнь 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций – 162,9 тыс. т, что на 14,8% меньше, чем в июне прошлого года, и на 6,3% меньше, чем в мае 2021 года. Всего за первые шесть месяцев 2021 года его произведено 1,1 млн т., что на 17,3% меньше, чем за январь – июнь 2020 года.

Растет производство сахара и шоколадных изделий.

Белого свекловичного сахара в июне изготовлено 72,4 тыс. т, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 49,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года его произведено 690,0 тыс. т., что на 28,7% меньше, чем за январь – июнь 2020 года

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 143,4 тыс. т, что на 7,1% больше, чем в июне 2020 года, и на 4,2% больше показателей мая 2021 года.

Молока выпущено 457,8 тыс. т, что на 6,9% больше, чем в июне 2020 года, но на 2,7% меньше, чем в мае 2021 года. Производство молока за шесть месяцев 2021 года составило 2,8 млн т, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Масла сливочного произведено 26,2 тыс. т, что на 4,3% меньше, чем в июне 2020 года, но на 3,9% больше, чем в мае 2021 года. За шесть месяцев этого года его выпущено 140,8 тыс. т, что на 3,1% меньше, чем за январь – июнь 2020 года.

Сметаны изготовлено 46,6 тыс. т, что больше объемов производства в июне 2020 года на 1,1%, и на 6,6% больше, чем в мае 2021 года. Творога – 39,7 тыс. т (рост к июню 2020 года на 1,1% и снижение к маю 2021 года на 5,3%). Сыров – 48,5 тыс. т (снижение к показателям июня 2020 года и мая 2021 года на 4,1% и 4,0% соответственно).

Производство мяса в июне снизилось, однако объемы первого полугодия выше прошлогодних. Растет производство отдельных видов мясных изделий.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 252,9 тыс. т, что ниже показателей июня 2020 года и мая 2021 года на 3,2% и на 1,3% соответственно. Тем не менее, за шесть месяцев 2021 года производство составило 1,5 млн т, что на 0,7% больше, чем за январь – июнь прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 229,1 тыс. т, что на 4,8% меньше, чем в июне 2020 года, и на 1,9% меньше, чем месяцем ранее. Говядины и телятины, в том числе и для детского питания, – 23,1 тыс. т., что на 16,9% больше, чем в июне 2020 года, и на 4,7% больше, чем в мае 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 277,4 тыс. т, что на 1,3% больше, чем в июне 2020 года, но на 1,9% меньше, чем в мае 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 148,4 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в июне 2020 года, и на 5,2% больше, чем в мае 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 368,6 тыс. т, что на 12,0% больше июня 2020 года и на 1,0% меньше мая 2021 года. Всего за шесть месяцев 2021 года их изготовлено 2,1 млн т, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы в июне произведено 180,9 тыс. т, что на 14,3%меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 14,4% больше, чем в мае 2021 года. За первые шесть месяцев 2021 года ее изготовлено 1,3 млн т., что на 12,6% меньше, чем в январе-июне 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 16,1 тыс. т, что больше показателей июня прошлого года и мая 2021 года на 54,5% и 52,6% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе – 297,6 т, что на 5,7% больше, чем в июне 2020 года, но на 1,1% меньше, чем в мае 2021 года.

Рыбных консервов произведено 39,1 млн условных банок, что меньше показателей июня 2020 года и мая 2021 года на 20,2% и на 6,6% соответственно.

Рыбных пресервов выпущено 20,4 млн условных банок, что на 13,9% больше, чем в июне 2020 года, но на 6,2% меньше, чем в мае 2021 года.

Минеральной природной питьевой воды розлито 742,9 млн полулитров, что больше показателей июня 2020 года и мая 2021 года на 25,6% и на 18,1% соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, – 928,2 млн полулитров, что больше, чем в июне 2020 года на 3,9%, но на 5,8% меньше, чем в мае 2021 года. Пива – 82,6 млн декалитров, что ниже показателя июня 2020 года на 1,8%, но выше показателя мая 2021 года на 6,8%.

По данным Росалкогольрегулирования производство водки сократилось по сравнению с июнем 2020 года на 5,6%, составив 5,9 млн декалитров, вин – на 18,5% до 2,6 млн декалитров, производство коньяка увеличилось на 22,2%, составив 701,8 тыс. декалитров.

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