Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#НЦ ОМЗ#ДЗЗ#Орбитальные группировки22.07.2021 16:22

Продолжается мониторинг зон ЧС

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Роскосмосом организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий.

В период с 15 по 22 июля 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

лесопожарная обстановка в Республике Саха (Якутии);

подтопления в Амурской области и Забайкальском крае;

паводки в Краснодарском крае;

последствия схода пород на Сахалине;

сход породы в Республике Карелия;

угроза схода ледника в Северной Осетии-Алании.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Пожар на заводе в Королевстве Таиланд;

наводнение в Люксембурге;

наводнение в Швейцарии.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг лесных пожаров в Челябинской области;

мониторинг лесных пожаров в Самарской области;

мониторинг наводнения в Германии;

мониторинг торфяных пожаров в Ленинградской области;

мониторинг лесопожарной обстановки;

мониторинг наводнения в КНР.

В связи с развитием пожароопасной ситуации в Республике Карелия 20 июля 2021 года активирована Хартия. По состоянию на 22 июля в МЧС России переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли объемом около 1,1 млн квадратных километров (39 маршрутов). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов.

Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные космической съемки в объеме около 319 тыс. квадратных километров (34 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные в объеме около 199 тыс. квадратных километров (24 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные космической съемки в объеме 235 тыс. квадратных километров (28 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 40 тыс. квадратных километров (16 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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