Source: Russia Federal Space

#Гонец22.07.2021 20:21

Презентация новой судовой антенны «Гонец»

Мурманский филиал компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провел презентацию новой судовой антенны «Гонец», которая будет использоваться с судовыми станциями «Гонец». Мероприятие прошло в здании Союза рыбопромышленников Севера.

Презентация была организована в рамках традиционного профильного мероприятия рыбопромышленников «Промысловый час», что обеспечило максимальный охват конечных пользователей судовых антенн «Гонец», часть которых была подключена удаленно по видеоконференцсвязи.

В разработке новой антенны был учтен собственный опыт Спутниковой системы «Гонец» и предложения моряков, полученные при использовании судовых станций «Гонец», которые эксплуатируются на рыбопромысловых судах уже более трех лет. В частности, в новой антенне увеличены до уровня IP-67 показатели герметичности, применена новая кабельная сборка с TNC-коннекторами, увеличена мощность крепежных магнитов.

Помимо этого, основание новой антенны выполнено полностью из нержавеющей стали, что исключает малейшую возможность коррозии при ее длительном использовании. Серийная поставка антенн в сервисные организации начнется в конце текущего года.

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