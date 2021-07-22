Олег Матыцин и Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки встретились накануне Игр XXXII Олимпиады

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 июля, в Минспорте России состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.

«Меньше суток осталось до церемонии открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио – главного спортивного праздника для всего мира, за которым будут следить миллиарды людей на планете, – отметил Олег Матыцин. – При подготовке к Играм Япония проделала огромную работу, которая велась в беспрецедентно сложных условиях пандемии коронавируса. Сегодня, когда спортсмены уже находятся в Олимпийской деревне, крайне важно обеспечить санитарную безопасность всех участников Игр. Уверен, что японские власти сделают для этого всё возможное».

Тоёхиса Кодзуки заявил о готовности Правительства Японии провести безопасные и надёжные Игры, принимая серьёзные меры по профилактике инфекции.

На встрече также обсуждались вопросы двустороннего спортивного сотрудничества. Олег Матыцин предложил использовать все возможности для наращивания взаимодействия по линии спортивных вузов, осуществления университетских обменов, реализации спортивных волонтёрских программ, проведения матчей-вызовов по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами.

Особо отмечена важность проведения совместных мероприятий по боевым искусствам и необходимость активизации спортивных обменов.

Тоёхиса Кодзуки поздравил Олега Матыцина и всех любителей спорта с тем, что Международная федерация самбо получила постоянное признание Международного олимпийского комитета. Такое решение было принято на 138-й сессии МОК 20 июля.

Также Посол пожелал успехов спортсменам команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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