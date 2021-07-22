Source: Russia – Council of the Federation

Важно убрать урожай в самые сжатые сроки с минимальными потерями, подчеркнул глава профильного Комитета СФ.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на постоянной основе ведет мониторинг хода сезонных полевых работ. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор обратил внимание на необходимость убрать урожай в самые сжатые сроки с минимальными потерями. При этом следует сосредоточить внимание на подготовке почвы, семян, запасах минеральных удобрений под озимый сев.

Следует сосредоточить внимание на подготовке почвы, семян, запасах минеральных удобрений под озимый сев

По информации Министерства сельского хозяйства РФ, несмотря на сложные испытания, связанные с распространением коронавирусной инфекции, неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов страны, на сегодняшний день уборка урожая началась в 30 регионах. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 21 июля 2021 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 10,3 млн га, намолочено 34.9 млн тонн зерна при урожайности 33,7 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 7,7 млн га, намолочено 26,8 млн тонн зерна при урожайности 34,7 ц/га.

Кроме этого, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 6,8 тыс. га, накопано 196,0 тыс. тонн при урожайности 290,2 ц/га. Овощи — с площади 26,4 тыс. га, собрано 236,4 тыс. тонн при урожайности 89,6 ц/га.

По словам главы Комитета, наряду с реальными достижениями в обеспечении продовольственной безопасности России есть и проблемы. Это, в том числе, повышение в период сезонных полевых работ стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники, тарифов на электроэнергию и других ресурсов, применяемых в сельскохозяйственном производстве.

«Наш Комитет в период осенней сессии 2021 года продолжит работу по подготовке предложений, направленных на разработку и внедрение механизмов стабилизации цен на эти ресурсы для сельскохозяйственных товаропроизводителей», — заверил Алексей Майоров.

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