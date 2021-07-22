Source: Russia Federal Space

#РКС#МАКС#МАКС-202122.07.2021 09:37

Космический ретранслятор в стиле «лего»

Многоцелевой восьмиканальный спутниковый ретранслятор стал одним из экспонатов холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Высокотехнологичная разработка компании гарантирует аккумулирование и надежную передачу спутниковых изображений, телевизионных и радиосигналов, навигационной, погодной и другой целевой информации между космическими аппаратами и наземными станциями.

Ретранслятор уже доказал свою эффективность на бортах нового российского «полярного» метеоспутника «Арктика-М» и геостационарного космического аппарата «Электро-Л» № 3 в выполнении научно-исследовательских и хозяйственных задач.

Директор проектов по созданию бортовой аппаратуры систем связи, ретрансляции, поиска и спасания — заместитель генерального конструктора РКС Александр Кондрашов: «Ретрансляторы РКС — это совокупность сверхвысокочастотных приборов всех типов. При создании наших твердотельных, электровакуумных, малошумящих усилителей мощности, формирователей радиосигналов, преобразователей частот для ретрансляторов мы используем весь спектр уникальных компетенций, исторически присущих ученым приборостроительного холдинга РКС».

О бортовых ретрансляционных комплексах

Бортовые ретрансляционные комплексы РКС — это космические системы передачи информации о погоде, изображений от спутников дистанционного зондирования Земли, сигналов спутниковой аварийно-спасательной аппаратуры, обмен данными между космическими аппаратами.

РКС — единственная компания в России, которая создает современные ретрансляционные комплексы на основе собственных унифицированных приборов и предлагает заказчикам разнообразие продуктовых решений, выполненных по принципу функционального «лего». Производственно-технологическая модель холдинга позволяет реализовать широкий функционал аппаратуры на основе множества готовых отработанных компонентных решений. Для интеграции в ретрансляционную аппаратуру заказчиков холдинг также поставляет универсальные составные модули, которые успешно конкурируют с аналогами ведущих мировых производителей по соотношению «цена-качество».

Эту и другие новейшие технологии космического приборостроения и аналитические сервисы, основанные на использовании информации, получаемой от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли, а также возможности современного «космического» производства холдинг РКС демонстрирует на МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

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