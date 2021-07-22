Д. Гусев: совершил рабочую поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду в Ненецком АО являются весьма актуальными, отмечает сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе работы в регионе совершил поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО. Сенатор побывал в селе Оксино и поселке Хонгурей.

Денис Гусев оценил ход работы по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Сенатор осмотрел рекультивированный полигон твердых бытовых отходов и площадку, на которой в скором времени появится специализированное ангарное сооружение для временного хранения ТКО.

«Мы видим положительные результаты перехода на новую общероссийскую систему обращения с ТКО. Региональные операторы обеспечивают сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ненецкого АО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами», — отметил Денис Гусев.

Денис Гусев в ходе работы в регионе совершил поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО

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Денис Гусев в ходе работы в регионе совершил поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО

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Денис Гусев в ходе работы в регионе совершил поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО

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Денис Гусев в ходе работы в регионе совершил поездку в муниципальное образование «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого АО

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Денис Гусев в ходе работы в регионе посетил Оксинскую участковую больницу

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Денис Гусев в ходе работы в регионе осмотрел рекультивированный полигон твердых бытовых отходов

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Денис Гусев в ходе работы в регионе осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс филиала спортивной школы олимпийского резерва «Труд»

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Денис Гусев в ходе работы в регионе осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс филиала спортивной школы олимпийского резерва «Труд»

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В ходе работы сенатор также посетил Оксинскую участковую больницу. Глава муниципального образования «Пустозерский сельсовет» пояснила, что в муниципалитете успешно проходит вакцинация. Прививку от COVID-19 уже сделала большая часть взрослого населения села Оксино.

Еще одним пунктом стал филиал спортивной школы олимпийского резерва «Труд». Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами был открыт в селе 2015 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ненецкий АО находится в Арктической зоне Российской Федерации, поэтому вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду являются для нас весьма актуальными

В поселке Хонгурей Денис Гусев осмотрел предназначенную для передвижения грузоподъемного транспорта дорогу-лежневку. Для удобства местных жителей поверхность дороги решено выровнять.

«Ненецкий АО находится в Арктической зоне Российской Федерации, поэтому вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду являются для нас весьма актуальными. За короткое северное лето необходимо успеть выполнить Северный завоз, провести ремонтные работы на объектах социальной инфраструктуры, благоустроить территории муниципальных образований. От этого напрямую зависит уровень и качество жизни жителей региона»,- подчеркнул Денис Гусев.

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