Г. Карасин провел встречу с представителями ОБСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США) и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджеем Каспржиком.

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В ходе беседы обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

По словам Григория Карасина, участники встречи подчеркнули общую приверженность договоренностям президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года в поисках компромиссных решений.

Свой конструктивный вклад в эти процессы готова внести Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели

«Была отмечена необходимость укрепления доверия, безопасности, экономической стабилизации и решения гуманитарных вопросов в регионе. Свой конструктивный вклад в эти процессы готова внести Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели», — сообщил Григорий Карасин.

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