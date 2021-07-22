Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#МАКС#МАКС-202122.07.2021 10:50

ГПУ и «Орбитальный экспресс» подписали контракт на запуск 3U CubeSat

Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и ООО «Орбитальный Экспресс» в рамках дня открытия салона МАКС-2021 подписали контракт на запуск космического аппарата формата 3U CubeSat на борту российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в 2022 году.

Космический аппарат OE-1 предназначается для технологических испытаний алгоритмов системы управления, разработанных специалистами «Орбитального Экспресса». На борту также разместится оборудование для проведения технологических экспериментов для коммерческих заказчиков компании. В их числе «Орбитальный сервер», реализуемый совместно с компанией RuVDS.

«Космический запуск — это большая техническая и организационная работа. Первый для нашей компании спутник — это не только предоставление услуг для нынешних клиентов, но и демонстрация наших возможностей для будущих. „Главкосмос Пусковые Услуги“ — это опытный и надежный пусковой оператор, и мы уверены, что наш сегодняшний контракт означает начало длительного сотрудничества в деле коммерческого освоения космоса», — подчеркнул Никита Парцевский, гендиректор «Орбитального экспресса».

Александр Серкин, генеральный директор «Главкосмос Пуковые Услуги»: «Сегодня рынок микроспутников динамично развивается во всем мире, и мы рады появлению на нем новых российских игроков. Переход к практической реализации первого проекта российской частной компании „Орбитальный Экспресс“ — еще один отличный пример развития частной космонавтики в России. Предоставление услуг по запуску первого космического аппарата компании — ответственный и важный момент для „Главкосмос Пусковые Услуги“. Мы высоко ценим, что наши заказчики выбрали одну из самых надежных ракет-носителей в мире».

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