«Газпром» и «Вертолеты России» подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам первых российских офшорных вертолетов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 июля 2021, 13:00

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Генеральный директор АО «Вертолеты России» (входит в структуру Госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке сертифицированных вертолетов морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3.

Ми-171А3 — это первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). Он разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP).

Максимальная взлетная масса серийного воздушного судна — 13 тонн. Ми-171А3 отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Он, в частности, будет оснащен авариестойкой топливной системой, системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами внешнего размещения. Для эксплуатации вертолета даже в самых сложных погодных условиях будет установлен интегрированный пилотажно-навигационный комплекс — «стеклянная кабина» с цифровым навигационным оборудованием.

Вертолет будет выпускаться в двух конфигурациях. Первая — для перевозки до 24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. Вторая — для проведения поисково-спасательных операций, она будет дополнительно укомплектована специализированным оборудованием, в том числе медицинским. В случае необходимости эксплуатант сможет самостоятельно переоборудовать грузопассажирский вертолет в поисково-спасательный. ⠀

Опытный образец Ми-171А3 представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

По условиям соглашения, АО «Вертолеты России» обеспечит испытания опытного образца Ми-171А3, организует серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Будут также созданы сервисные центры по обслуживанию воздушных судов, тренажерные и учебные центры для подготовки летно-технического персонала. «Газпром» намерен закупать вертолеты Ми-171А3 в соответствии с актуальными потребностями, размещать заказы на ремонт и сервисное обслуживание. Компания планирует использовать вертолеты для работы на месторождениях континентального шельфа.

Справка

Холдинг «Вертолеты России» — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.

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