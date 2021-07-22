В. Джабаров: По мере приближения выборов в Государственную Думу ситуация, связанная с попытками внешнего вмешательства, будет накаляться

Source: Russia – Council of the Federation

Мониторинговая группа Временной комиссии СФ обсудила информацию о попытках вмешательства в российский избирательный процесс.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу в 2021 году.

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В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай представители Министерства иностранных дел России, Центральной избирательной комиссии, Общественной палаты РФ, эксперты-политологи.

В антироссийской кампании участвуют как официальные органы стран Запада, так и иностранные СМИ, международные НКО и действующие в интересах своих спонсоров иноагенты

Владимир Джабаров сообщил, что в июле Рабочая группа зафиксировала продолжение целенаправленных попыток вмешаться в подготовку и проведение выборов в Государственную Думу. «Усилия Запада сфокусированы на организации информационных вбросов для дискредитации предстоящего голосования и поддержке различных деструктивных политических сил и радикалов. В антироссийской кампании участвуют как официальные органы стран Запада, так и иностранные СМИ, международные НКО и действующие в интересах своих спонсоров иноагенты».

О целях Запада можно судить по утвержденному Комитетом Европарламента по иностранным делам докладу о стратегии отношений с Россией, считает парламентарий. «В документе евродепутаты призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги выборов в Госдуму. Для этого отрабатывается сценарий, прямо обозначенный автором доклада, евродепутатом от Литвы Андрюсом Кубилюсом. Он заявил, что ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос о приостановлении членства России в международных парламентских ассамблеях, если не разрешат баллотироваться оппозиционным кандидатам», — рассказал сенатор.

По его словам, сейчас Запад использует сеть своих антироссийских структур именно для создания фейков о недопущении отдельных кандидатов до выборов. «Для этого предпринимаются попытки зарегистрировать в качестве кандидатов тех, кто заведомо не имеет такого права в соответствии с российским законодательством: имеет непогашенную судимость, двойное гражданство, счета или активы в иностранных банках и т. д.».

Ставленники Запада не скрывают, что перед ними стоит задача по дискредитации сентябрьского голосования, сказал Владимир Джабаров. «Звучащие в их якобы экспертных текстах пропагандистские формулировки и надуманные оценки затем тиражируются в иностранных СМИ и СМИ- иноагентах».

Рабочая группа, сообщил Владимир Джабаров, также зафиксировала расширение списка участников попыток вмешаться в электоральный суверенитет Российской Федерации. «К атакам на предстоящее голосование подключились известные своей антироссийской позицией международные НКО. 20 июля организация Amnesty International опубликовала заявление о выборах в Российской Федерации, в котором отрабатывается всё тот же сценарий с поддержкой кандидатов-правонарушителей. Заявление заканчивается откровенно провокативными призывами, которые служат ярким примером вмешательства в суверенные дела Российской Федерации. Нашей стране предлагается отменить все ограничения для участников экстремистских организаций. Вдобавок к этому организация предложила находящимся в России иностранным дипломатам участвовать в судебных слушаниях и публично осуждать решения российских судов».

Фактически это прямой призыв вмешиваться в деятельность российской системы правосудия, во внутренние дела России, отметил сенатор. «Факты накапливаются, информация доводится до соответствующих инстанций, правоохранительных органов. Тем не менее, нужно понимать, что по мере приближения выборов ситуация будет только накаляться», — считает Владимир Джабаров. По его словам, сейчас под прицелом находятся решения, связанные с проведением голосования в трехдневный срок, использование механизма электронного голосования, говорится о возможных нарушениях, хотя никаких оснований для этого нет: все процессы будут отрыты для наблюдения, в том числе в круглосуточном режиме. «Почему‑то таких опасений не звучало на ноябрьских выборах прошлого года в США, когда шло голосование по почте, и в последний день число голосующих выросло в несколько раз, что вызвало большие сомнения даже у самих американцев».

Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Владимир Джабаров

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Владимир Джабаров

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Владимир Полетаев

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Владимир Полетаев

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Заседание рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года

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Владимир Джабаров

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Владимир Джабаров

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Состоялось содержательное обсуждение информации о попытках вмешательства в российский избирательный процесс. По словам Владимира Полетаева, мониторинговая группа будет вести свою работу в режиме «24/7», все факты, которые будут установлены, будут оперативно передаваться общественности и СМИ.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов рассказал о ходе текущей избирательной кампании. Он опроверг заявления о наличии каких‑либо проблем с конкурентностью и демократичностью выборной кампании, организацией процесса общественного наблюдения, в том числе со стороны международных мониторинговых миссий.

Подводя итоги обсуждения, Владимир Джабаров отметил эффективность проводимой работы по предотвращению внешнего вмешательства. «Мы понимаем, что целью наших недоброжелателей является изменение политического курса, политического режима. Наша же задача заключается в том, чтобы решения принимал только наш народ, наши избиратели».

Рабочая группа во главе с Владимиром Джабаровым создана Временной комиссией СФ в мае текущего года с целью сбора и анализа информации о попытках внешнего вмешательства в российский избирательный процесс.

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