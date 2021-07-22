Встреча с главой Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Львович, поговорим о работе отрасли за отчетный период. Пожалуйста, прошу Вас.

А.Рахманов: Уважаемый Владимир Владимирович, отрасль и корпорация 2020 год отработала стабильно несмотря на все перипетии пандемии.

Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на один процент.

В.Путин: Портфель заказов хороший.

А.Рахманов: Портфель заказов очень хороший: мы загружены до 2028 года. Здесь спасибо и тем мерам поддержки, которые были оказаны отрасли, и через Министерство промышленности, и Правительство позаботилось.

Мы сдали в прошлом году одиннадцать военных кораблей, это для нас один из лучших результатов. Продолжаем работать над сроковой дисциплиной, где нас все-таки подводят достаточно изрядно наши поставщики по крупногабаритному оборудованию. Но на сегодняшний день я надеюсь, что ситуация будет выправляться постепенно.

По гражданскому судостроению. Мы сдали 20 судов, как я Вам и докладывал ранее. Это один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения. Это, собственно говоря, уже 21 процент на пути к тем 50, которые Вы нам поручили директивно на исполнение.

Особое внимание корпорация уделяет оптимизации издержек. В этом году мы смогли, по сравнению с прошлым годом, сэкономить около 18 миллиардов рублей через инициативы технологических улучшений, оптимизацию закупочных процедур, финансовые инструменты, которые во многом помогают нам реализовывать наши проекты.

Мы очень активно работаем над новыми продуктами. В данном случае ‒ в гражданском судостроении ‒ речь идет об открытии для нас принципиально новых сегментов, включая, например, маломерный флот, которым системно мало кто занимался, и, соответственно, решения для российских городов по речным трамвайчикам, экскурсионным судам.

Особое внимание уделяем коридору «Юг ‒ Север». Прежде всего, это Каспий. Сегодня, в этом году, начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым мы будем открывать не зависящие от иностранцев пути.

В.Путин: Через Каспий до Хельсинки?

А.Рахманов: Да. То есть возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки. От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 километров в час семь–восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале.

Это, на самом деле, действительно альтернатива. Ключевой вопрос ‒ себестоимость этой перевозки. Мы совместно с транспортными компаниями решаем этот вопрос на сегодняшний день.

В.Путин: Волга, потом…?

А.Рахманов: Волга, потом Волго-Балт [Волго-Балтийский канал], канал имени Москвы, после этого выходим на север и дальше – уже напрямую – Петербург. При необходимости можем выходить и в Белое море, потому что возможность такая существует. Там габариты чуть поменьше, поэтому грузоподъемность будет чуть поменьше.

В.Путин: Там сейчас исправно работают гидросооружения?

А.Рахманов: Ключевые проблемы на сегодняшний день существуют в районе Городца у Нижнего Новгорода. Там осадка, к сожалению, не превышает 2,6 метра. А нам в паспорте нужна 3,6, чтобы ходить полным грузом, тем самым делать экономику для основных грузоперевозчиков и тех, кто эксплуатирует пассажирские суда.

Активно работу ведем с молодежью. Мы в Нижнем Новгороде создали судостроительные классы.

В.Путин: Это дело хорошее.

А.Рахманов: У нас там [завод] «Красное Сормово» – получился «красный передовик», если можно так сказать. У них это хорошо получается.

Тем более что мы заинтересовались, знаете, есть такой слой трудных подростков, которые, побывав на нашей фабрике процессов – это внедрение бережливого производства, – они сказали, что мы не хотим идти в университет, [но] мы хотим работать на производстве. Это очень здорово.

И, наверное, еще одна наша гордость ‒ это молодые инженеры и конструктора. Здесь, в конце презентации, у меня есть результаты нашего творческого конкурса, который мы провели среди молодежи художественных и дизайнерских [классов], – вот то, что Вы как раз сейчас смотрите. Это то, как мыслит наша молодежь. На самом деле, это очень здорово, потому что это вселяет уверенность в том, что у судостроительной промышленности есть огромное хорошее будущее.

В.Путин: Хорошо, Алексей Львович. Спасибо.

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