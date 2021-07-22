Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Республика Казахстан22.07.2021 17:20

Встреча Дмитрия Рогозина с Премьер-Министром Казахстана Аскаром Маминым

В Казахстане в городе Нур-Султан 22 июля 2021 года состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Премьер-Министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Стороны провели переговоры по актуальным вопросам российско-казахстанского сотрудничества в космической сфере, в том числе по вопросу реализации совместного проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»).

Во время встречи Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин вручил генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину Орден Дружбы II степени. Награда предоставлена за заслуги в деле укрепления казахстанско-российских отношений, дружбы и сотрудничества между нашими государствами.

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