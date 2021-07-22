Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#Константин Шадрин#МАКС#МАКС-202122.07.2021 14:12

Вопросы импортозамещения обсудили в рамках Евразийского аэрокосмического конгресса

Четвертый Евразийский аэрокосмический конгресс на тему «Стратегические изменения в мировой авиационно-космической отрасли: новые управленческие вызовы и перспективы» прошёл в Москве в рамках нулевого дня Деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

В ходе работы конгресса состоялся круглый стол на тему: «Импортозамещение информационных и цифровых технологий в ракетно-космической отрасли». Ведущие российские эксперты в вопросах цифровой трансформации из Роскосмоса, Росатома, Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, РЖД, Ростелеком и представители компаний-разработчиков обсудили проблематику импортозамещения программного обеспечения и ИТ-оборудования в текущих рыночных условиях.

Госкорпорацию «Роскосмос» представил Директор департамента цифрового развития Константин Шадрин. В ходе своего выступления он рассказал о реализуемой в Роскосмосе Стратегии цифровой трансформации, основанной во многом на внедрении импортонезависимых цифровых и информационных технологий, первый этап которой завершается в настоящее время. Директор департамента цифрового развития акцентировал внимание участников круглого стола на важности развития импортонезависимости, а не импортозамещения.

«Несмотря на то, что правительственные директивы в части импортозамещения цифровых и информационных технологий напрямую не распространяются на Роскосмос, реализуемая Стратегия цифровой трансформации в полной мере отвечает тем трендам и целям, которые продвигает государство в части импортозамещения. Также по данному направлению Роскосмос активно взаимодействует с Минцифры России и Центром компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, отвечающими за формирование государственной политики по цифровой трансформации и импортозамещению цифровых и информационных технологий.Мы не пытаемся решать вопросы импортозамещения, ставим более широкую и амбициозную задачу импортонезависимости отрасли в сфере ИТ. Мы рассматриваем импортонезависимость, как инструмент цифровизации, дающий возможность создать продукты, которые обеспечат конкурентное преимущество по сравнению с нашими зарубежными партнёрами. Цифровая трансформация является драйвером создания новых рынков и повышения конкурентоспособности нашей продукции. Это невозможно сделать теми средствами, которые нам доступны сегодня без реализации полномасштабной программы перехода на современные импортонезависимые цифровые и информационные технологии», — сказал Константин Шадрин.

Он подчеркнул, что в вопросе повышения независимости ракетно-космической промышленности от импорта Госкорпорация старается выполнять все поставленные руководством страны задачи и выстраивает эту работу на системном уровне. Директор Департамента цифрового развития напомнил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее требовал повысить интенсивность этой работы и придать ей системность.

Модератор мероприятия — заместитель генерального директора ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Чернов резюмировал все те вопросы, которые удалось обсудить в рамках работы круглого стола. Это и нацеленность на развитие технологий, связанных с космонавтикой, и весь комплекс возникающих проблем, связанных с импортозамещением цифровых и информационных технологий, а также выработка решений по формированию условий для достижения существенных прорывов по ним, вопросы взаимодействия между государством, крупными корпорациями и разработчиками.

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