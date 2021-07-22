А. Клишас: Подача Россией жалобы в ЕСПЧ имеет все конституционно-правовые основания

Source: Russia – Council of the Federation

Документ содержит факты систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека, отметил сенатор.

Подача Генеральной прокуратурой России межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины имеет под собой все конституционно-правовые основания.

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Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края комментируя обращение России в ЕСПЧ по фактам нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека.

Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод человека и гражданина осуществляется Россией согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам

Сенатор пояснил, что, согласно поправкам, принятым к Конституции, Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. «Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод человека и гражданина осуществляется Россией согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам. При этом основным правом человека, из которого проистекают все другие права, является право на жизнь, гарантированное не только Европейской конвенцией по правам человека, но и Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах».

По мнению сенатора, жалоба Генеральной прокуратуры содержит в себе убедительные и доказательные примеры нарушения данного фундаментального права. «Нарушение Конвенции является отражением и логическим следствием неконституционного государственного переворота, произошедшего на Украине. В жалобе Генеральной прокуратуры приводится подробная справка о незаконной смене власти в данном государстве и инкорпорации националистической идеологии в государственные структуры».

Андрей Клишас выразил надежду, что подача Россией жалобы привлечет внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека.

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