Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НИИЭМ#Метеор21.07.2021 07:34

80 лет Рашиту Салиховичу Салихову

Сегодня, 21 июля 2021 года, исполняется 80 лет специалисту и руководителю работ по созданию метеорологических космических аппаратов Рашиту Салиховичу Салихову.

Рашит Салихов окончил Казанский авиационный институт: радиоинженер (1964 г.); к.т.н. (1998 г.), академик РАЕН (1999 г.). С 1964 года — работает в Научно-исследовательском институте электромеханики (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Истра Московской обл.: инженер, начальник лаборатории, отдела, заместитель главного конструктора космического аппарата «Метеор» (с 1989 года), директор отделения космической техники «ЭЛКОС» (с 1991 года), главный конструктор космических комплексов «Метеор3», «Метеор-3М», «Коронас-Фотон», «Вулкан» (с 1994 года), главный конструктор по космическим комплексам на базе малых космических аппаратов (с 2009 года), с 2010 года — заместитель генерального директора, главный конструктор по космической технике.

Рашит Салихович принимал участие в создании космических аппаратов «Метеор», «Метеор-2», «Метеор-3», «Метеор-3М», «Коронас-Фотон» «ИКБ-300». Руководил реализацией международных проектов PRARE, Temi Sat (German), TOMS, SAGE (USA), SCARAB (FRANCE), Marocsat (Marokko), Tubsat (Pakistan).

Лауреат премии Правительства РФ (2003 г.). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1982 г.), «Знак Почета» (1971 г.), медалями. «Почетный машиностроитель РФ» (1999 г.).

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