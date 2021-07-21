Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКК Энергия21.07.2021 00:30

100 лет со дня рождения Михаила Степановича Хомякова

Сегодня, 21 июля 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения руководителя работ по координации и контролю создания, изготовления и испытаний изделий ракетно-космической техники Михаила Степановича Хомякова.

Михаил Степанович окончил Ленинградский военно-механический институт: инженер-механик (1952 г.); к.т.н. (1959 г.). С 1952 года по 1995 год — в ОКБ-1 (НИИ-88, ЦКБЭМ/РКК «Энергия» им. С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Калининград Московской обл.: инженер; старший инженер; ведущий конструктор — начальник сектора; зам. начальника ЦКБЭМ (1967-1970 гг.); с 1970 года по 1974 года — заместитель руководителя комплекса, руководитель комплекса — главный инженер ЦКБЭМ; с 1974 года по 1980 года — заместитель генерального конструктора НПО «Энергия»; с 1980 года по 1987 год — главный инженер ГКБ НПО «Энергия»; с 1987 года по 1995 год — научный консультант. Участник работ по созданию первых отечественных БРДД, МБР, в т.ч. шахтного варианта ракеты Р-9А.

Осуществлял координацию и контроль работ по изготовлению и подготовке к пуску первого отечественного искусственного спутника Земли, первых отечественных автоматических межпланетных станций по программам полетов к Луне. Михаил Степанович — один из главных руководителей работ по координации и контролю создания, изготовления и испытаний пилотируемых и беспилотных космических кораблей «Союз», «Прогресс», первых ОС «Салют».

Лауреат Ленинской премии (1960 г.). Награжден орденами Ленина (1957 г.), Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1961, 1976 гг.), Отечественной войны II ст. (1985 г.), «Знак Почета» (1956).

Выдающийся руководитель работ по созданию изделий РКТ Михаил Степанович Хомяков скончался 2 декабря 2002 года.

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