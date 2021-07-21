Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Восточный#Космофест Восточный21.07.2021 21:15

ЦЭНКИ на Всероссийском форуме «Восток»

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в качестве экспертов приняли участие во Всероссийском молодежном форуме «Восток», который прошёл с 7 по 13 июля 2021 года во Владивостоке. Одним из рассматриваемых вопросов форума стало развитие промышленного туризма на космодромах России.

В оффлайн-этапе были задействованы 300 молодых участников от 18 до 35 лет из 51 региона России. Они представили идеи по развитию Дальневосточного федерального округа, привлечению молодежи в регион и ее профессиональному развитию. В рамках кейса по туризму было представлено два проекта: создание иммерсивной экскурсии по космодрому Восточный и создание пространства на космодроме Восточный.

По итогам оффлайн-этапа участники, представившие наиболее интересные решения, получили возможность от Госкорпорации «Роскосмос» принять участие во Всероссийском молодежном космическом фестивале «Космофест Восточный». Завершился форум торжественной церемонией закрытия на территории Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский.

Форум «Восток» направлен на поддержку реализации Распоряжения Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.». Впервые Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» прошел в 2019 году и объединил порядка 600 участников из 76 регионов России. Концепция проведения форума основана на проекте программы «Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года».

Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» и Правительство Приморского края. Форум проводится при поддержке Полномочного представительства Президента РФ в ДФО.

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