Т. Кусайко: Параллельно с внесением новых вакцин в национальный календарь прививок нужно проводить просветительскую работу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в научно-практической конференции, посвящённой вопросам вакцинации.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в научно-практической конференции на тему: «Развитие календаря прививок в условиях COVID-19 – забота о здоровье и долголетии».

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Эксперты обсудили развитие национального календаря профилактических прививок в условиях пандемии. Отдельное внимание уделено мерам повышения сознательного отношения населения к вакцинации.

Процесс вакцинации требует общественного согласия и неустанной разъяснительной работы

Татьяна Кусайко подчеркнула, что процесс вакцинации требует общественного согласия и неустанной разъяснительной работы. «К сожалению, определенная часть граждан еще недооценивает важность вакцинации и профилактических мероприятий», заявила сенатор, подчеркнув важность того, чтобы информация об иммунопрофилактике была доступной.

«Параллельно с внесением новых вакцин в национальный календарь прививок необходимо проводить большую просветительскую работу», — уверена законодатель.

Татьяна Кусайко особо отметила, что главная роль в этом принадлежит медицинским работникам.

«Следует уделить пристальное внимание пересмотру образовательных стандартов для специалистов здравоохранения, чтобы главным источником информации обо всех аспектах и важности вакцинации были компетентные медицинские работники», — считает сенатор.

«Убеждена, что приверженность иммунопрофилактике должна быть неотъемлемой частью профессионального образования каждого врача», — заявила Татьяна Кусайко.

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